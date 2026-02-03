Артема Завьялова просит срочно приехать друг детства Миша Дроздов, ныне известный хоккеист. Артем заходит в открытую дверь. Позже соседка видит труп Михаила и Артема без сознания с ножом в руке. Артема явно подставили. Но кто же убийца?

