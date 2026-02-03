Вне игры
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Вне игры
9.32024, Вне игры
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 35 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезонСпецсерииУсловный мент. Спецсерии. Псков

О сериале

Артема Завьялова просит срочно приехать друг детства Миша Дроздов, ныне известный хоккеист. Артем заходит в открытую дверь. Позже соседка видит труп Михаила и Артема без сознания с ножом в руке. Артема явно подставили. Но кто же убийца?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»