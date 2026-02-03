Русская рулетка
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Русская рулетка
9.32024, Русская рулетка
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 42 смотреть онлайн

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О сериале

Каждый из двух партнеров по бизнесу хочет стать единоличным владельцем фирмы. Выпив, они решают сыграть в «русскую рулетку». Кто останется жив, того и бизнес. Все действия фиксирует камера. Можно ли ее обмануть?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»