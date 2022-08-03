Тени прошлого (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Артeм Харламов, тридцатилетний частный детектив, офицер ФСБ, работающий под прикрытием. По рекомендации старого знакомого к нему за помощью обращается пожилой букинист, который получил из-за границы заказ на раритетную книгу из личной библиотеки маршала Нея, одного из легендарных сподвижников Наполеона Бонапарта.

