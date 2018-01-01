Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
Развязка уже совсем близко. Криминальный авторитет Антибиотик казался неуловимым, но рука правосудия дотянется и до него в 1 сезоне сериала «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика».

Незадолго до своей гибели адвокат Челищев успевает передать досье на криминального авторитета Антибиотика журналисту Серегину. Тот, понимая, что одному ему не справиться с такой крупной фигурой, решает заручиться поддержкой «честного мента» и выбирает для этой цели Никиту Кудасова, главу особого отдела. Вместе с личным делом Антибиотика Никита косвенным путем получает от журналиста информацию: второй экземпляр досье получил шеф РУОП, который, кажется, ведет двойную игру… Кудасов и Серегин начинают совместное расследование.

К чему приведет сотрудничество журналиста и милиционера? Будет ли, наконец, наказан неуловимый Антибиотик? Смотрите «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика» — 1 сезон в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

