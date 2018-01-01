Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Развязка уже совсем близко. Криминальный авторитет Антибиотик казался неуловимым, но рука правосудия дотянется и до него в 1 сезоне сериала «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика».
Незадолго до своей гибели адвокат Челищев успевает передать досье на криминального авторитета Антибиотика журналисту Серегину. Тот, понимая, что одному ему не справиться с такой крупной фигурой, решает заручиться поддержкой «честного мента» и выбирает для этой цели Никиту Кудасова, главу особого отдела. Вместе с личным делом Антибиотика Никита косвенным путем получает от журналиста информацию: второй экземпляр досье получил шеф РУОП, который, кажется, ведет двойную игру… Кудасов и Серегин начинают совместное расследование.
К чему приведет сотрудничество журналиста и милиционера? Будет ли, наконец, наказан неуловимый Антибиотик? Смотрите «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика» — 1 сезон в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- ВСРежиссёр
Виктор
Сергеев
- Актёр
Александр
Домогаров
- Актёр
Лев
Борисов
- ЕСАктёр
Евгений
Сидихин
- Актёр
Лев
Дуров
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- НРАктёр
Николай
Рудик
- ВРАктёр
Василий
Реутов
- ЮТАктёр
Юрий
Тарасов
- ББАктёр
Борис
Бирман
- АТАктёр
Андрей
Толубеев
- Сценарист
Илья
Тилькин
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- ЛМПродюсер
Леонид
Маркин
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- Актёр дубляжа
Ян
Цапник
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ИДАктёр дубляжа
Игорь
Добряков
- ЮШОператор
Юрий
Шайгарданов
- ИККомпозитор
Игорь
Корнелюк