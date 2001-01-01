Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика (сериал, 2001) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.42001, Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика. Серия 7
Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главного криминального авторитета - Антибиотика, казалось бы, виртуозного и неуловимого гения преступного мира, неуязвимого для пули, ножа и властей, рано или поздно должно настигнуть возмездие.
Журналист Серегин, действующий на свой страх и риск, нарушает зыбкое равновесие между банд кланами города и приводит в действие бандитскую мясорубку. В центре ее оказывается сверх осторожный Антибиотик.
Сериал Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВСРежиссёр
Виктор
Сергеев
- Актёр
Александр
Домогаров
- Актёр
Лев
Борисов
- ЕСАктёр
Евгений
Сидихин
- Актёр
Лев
Дуров
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- НРАктёр
Николай
Рудик
- ВРАктёр
Василий
Реутов
- ЮТАктёр
Юрий
Тарасов
- ББАктёр
Борис
Бирман
- АТАктёр
Андрей
Толубеев
- Сценарист
Илья
Тилькин
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- ЛМПродюсер
Леонид
Маркин
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- Актёр дубляжа
Ян
Цапник
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ИДАктёр дубляжа
Игорь
Добряков
- ЮШОператор
Юрий
Шайгарданов
- ИККомпозитор
Игорь
Корнелюк