Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика (сериал, 2001) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика. Серия 7
Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
1-й сезон
7-я серия

О сериале

Главного криминального авторитета - Антибиотика, казалось бы, виртуозного и неуловимого гения преступного мира, неуязвимого для пули, ножа и властей, рано или поздно должно настигнуть возмездие.

Журналист Серегин, действующий на свой страх и риск, нарушает зыбкое равновесие между банд кланами города и приводит в действие бандитскую мясорубку. В центре ее оказывается сверх осторожный Антибиотик.

Страна
Россия
Жанр
Криминал
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

