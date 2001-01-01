Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика (сериал, 2001) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Главного криминального авторитета - Антибиотика, казалось бы, виртуозного и неуловимого гения преступного мира, неуязвимого для пули, ножа и властей, рано или поздно должно настигнуть возмездие.



Журналист Серегин, действующий на свой страх и риск, нарушает зыбкое равновесие между банд кланами города и приводит в действие бандитскую мясорубку. В центре ее оказывается сверх осторожный Антибиотик.



