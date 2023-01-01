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Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
Актёры и съёмочная группа сериала «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика»

Актёры и съёмочная группа сериала «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика»

Режиссёры

Виктор Сергеев

Виктор Сергеев

Режиссёр

Актёры

Александр Домогаров

Александр Домогаров

АктёрСерёгин
Лев Борисов

Лев Борисов

АктёрВиктор Павлович Говоров - 'Антибиотик'
Евгений Сидихин

Евгений Сидихин

АктёрКудасов
Лев Дуров

Лев Дуров

АктёрКораблев
Ксения Раппопорт

Ксения Раппопорт

АктрисаРахиль Даллет
Николай Рудик

Николай Рудик

Актёр'Череп'
Василий Реутов

Василий Реутов

АктёрСавельев
Юрий Тарасов

Юрий Тарасов

АктёрРезаков
Борис Бирман

Борис Бирман

АктёрСаша Солдат
Андрей Толубеев

Андрей Толубеев

АктёрВащанов

Сценаристы

Илья Тилькин

Илья Тилькин

Сценарист
Андрей Константинов

Андрей Константинов

Сценарист

Продюсеры

Леонид Маркин

Леонид Маркин

Продюсер

Актёры дубляжа

Артур Ваха

Артур Ваха

Актёр дубляжа
Ян Цапник

Ян Цапник

Актёр дубляжа
Андрей Пирог

Андрей Пирог

Актёр дубляжа
Игорь Добряков

Игорь Добряков

Актёр дубляжа

Операторы

Юрий Шайгарданов

Юрий Шайгарданов

Оператор

Композиторы

Игорь Корнелюк

Игорь Корнелюк

Композитор