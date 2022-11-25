Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика. Серия 3
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Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
1-й сезон
3-я серия

Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика (сериал, 2001) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.42001, Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика. Серия 3
Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главного криминального авторитета - Антибиотика, казалось бы, виртуозного и неуловимого гения преступного мира, неуязвимого для пули, ножа и властей, рано или поздно должно настигнуть возмездие.

Журналист Серегин, действующий на свой страх и риск, нарушает зыбкое равновесие между банд кланами города и приводит в действие бандитскую мясорубку. В центре ее оказывается сверх осторожный Антибиотик.

Страна
Россия
Жанр
Криминал
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика»