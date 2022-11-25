Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика (сериал, 2001) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
9.42001, Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика. Серия 3
Криминал18+
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+47 мин
Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+50 мин
Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+49 мин
Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+46 мин
Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Главного криминального авторитета - Антибиотика, казалось бы, виртуозного и неуловимого гения преступного мира, неуязвимого для пули, ножа и властей, рано или поздно должно настигнуть возмездие.
Журналист Серегин, действующий на свой страх и риск, нарушает зыбкое равновесие между банд кланами города и приводит в действие бандитскую мясорубку. В центре ее оказывается сверх осторожный Антибиотик.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВСРежиссёр
Виктор
Сергеев
- Актёр
Александр
Домогаров
- Актёр
Лев
Борисов
- Актёр
Евгений
Сидихин
- Актёр
Лев
Дуров
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- НРАктёр
Николай
Рудик
- ВРАктёр
Василий
Реутов
- ЮТАктёр
Юрий
Тарасов
- ББАктёр
Борис
Бирман
- АТАктёр
Андрей
Толубеев
- Сценарист
Илья
Тилькин
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- ЛМПродюсер
Леонид
Маркин
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- Актёр дубляжа
Ян
Цапник
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ИДАктёр дубляжа
Игорь
Добряков
- ЮШОператор
Юрий
Шайгарданов
- ИККомпозитор
Игорь
Корнелюк