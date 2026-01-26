Царевна-лягушка 2
Wink
Фильмы
Царевна-лягушка 2

Фильм Царевна-лягушка 2

2026, Царевна-лягушка 2
Приключения, Фэнтези6+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в путешествие в волшебное Тмутараканское царство. Их ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить даже самую темную магию.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

5.6 КиноПоиск