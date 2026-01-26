Фильм Царевна-лягушка 2
2026, Царевна-лягушка 2
Приключения, Фэнтези6+
О фильме
Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в путешествие в волшебное Тмутараканское царство. Их ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить даже самую темную магию.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
Режиссёр
Александр
Амиров
Актёр
Никита
Кологривый
Актриса
Жанна
Маркевич
Актёр
Александр
Метёлкин
Актёр
Ян
Цапник
Актриса
Валентина
Ляпина
Сценарист
Ольга
Клемешева
Сценарист
Василий
Ровенский
Продюсер
Василий
Ровенский
Продюсер
Екатерина
Шавлова
Продюсер
Максим
Рогальский
Продюсер
Александр
Новиков
Композитор
Антон
Грызлов