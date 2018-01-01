Wink
Сериалы
Собор
Актёры и съёмочная группа сериала «Собор»

Режиссёры

Сергей Гинзбург

Режиссёр

Актёры

Александр Коршунов

АктёрНиколай
Ян Цапник

Актёркнязь Меншиков
Рамиль Сабитов

Актёр
Александр Балуев

Актёркнязь Бадарин
Юлия Снигирь

Актрисакоролева

Сценаристы

Джаник Файзиев

Сценарист
Александр Шевцов

Сценарист

Продюсеры

Рафаел Минасбекян

Продюсер
Джаник Файзиев

Продюсер
Константин Эрнст

Продюсер
Татьяна Венгерова

Продюсер

Художники

Дмитрий Андреев

Художник
Жанна Пахомова

Художница
Светлана Литвинова

Художница
Владимир Никифоров

Художник

Композиторы

Райан Оттер

Композитор