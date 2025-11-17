Собор (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Времена царствования Петра I, самое начало XVIII века. Молодой крепостной парень Иван Старшов безумно влюблён в княжну Марию. Но из-за разницы в социальном положении их брак невозможен. Из-за личной трагедии крепостной теряет веру в бога: что это за бог, который не может связать его с любимой девушкой? Иван покидает родную деревню и поступает в Преображенский полк. Крепостной становится участником больших побед армии и свидетелем глобальных реформ, которые проводит Пётр I. Иван категорически не согласен с тем, что, родившись холопом, он до конца своих дней должен оставаться в этом статусе. Он верит, что способен на большее. И доказывает это, во имя любви.

