Собор (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
«Собор», 1 сезон, являет яркий старт для исторической саги: масштабные декорации, костюмы, атмосфера времени — все сделано, чтобы погрузить зрителя в эпоху Петра I и показать трансформацию страны через судьбы героев. Окунуться в эпоху романтики и открытий теперь можно на Wink, с подпиской на сервис.
Сюжет сезона сосредоточен на Иване Старшове — крепостном, влюбленном в княжну Марию. Социальное неравенство делает их союз невозможным, и Иван, отчаявшись, становится солдатом — служит в Преображенском полку, участвует в реформах и войнах, становится свидетелем и участником перемен. Пока он пытается вырваться из рамок холопского положения, пережить испытания и стать достойным человеком, на фоне разворачивается картина рождения новой России, строительство городов и построение нового порядка.
«Собор», 1 сезон, стоит смотреть тем, кто любит истории о любви, борьбе и личном росте на фоне исторических катаклизмов. Если вам интересно, как судьбы обычных людей переплетаются с курсом огромного государства, то смотреть «Собор», сезон 1, можно с подпиской на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
Рейтинг
