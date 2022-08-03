Консультант (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Консультант. Сезон 1. Серия 6
2016, Консультант. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Драма18+

О сериале

Начало 90-х. В южном городе Придонске маньяк зверски убивает детей. Спустя 10 лет поисков следователь Олег Брагин находит преступника. На судебное заседание прибывает психолог-консультант из Москвы, который заявляет, что подсудимый невиновен. Между ним и Брагиным начинается противостояние.

