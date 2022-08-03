WinkСериалыКонсультант1-й сезон6-я серия
Консультант (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2016, Консультант. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Начало 90-х. В южном городе Придонске маньяк зверски убивает детей. Спустя 10 лет поисков следователь Олег Брагин находит преступника. На судебное заседание прибывает психолог-консультант из Москвы, который заявляет, что подсудимый невиновен. Между ним и Брагиным начинается противостояние.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АРРежиссёр
Алексей
Рудаков
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Коробкин
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Марина
Волкова
- Актёр
Максим
Дрозд
- Актриса
Светлана
Иванова
- ЕМАктриса
Екатерина
Миронова
- ОЧАктёр
Олег
Чугунов
- СБАктриса
Светлана
Бухтоярова
- КСАктриса
Катарина
Савченко
- СТАктёр
Сергей
Троев
- Актриса
Елена
Великанова
- АССценарист
Алексей
Слаповский
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- Продюсер
Юрий
Ваксман
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- МНХудожница
Марина
Николаева
- ЖСХудожница
Жанна
Сердюк
- ЕКХудожник
Евгений
Красильников
- АГМонтажёр
Александр
Головко
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ДКОператор
Дмитрий
Коробкин
- СДКомпозитор
Сергей
Дудаков