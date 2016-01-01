Консультант. Сезон 1. Серия 5
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Консультант (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2016, Консультант. Сезон 1. Серия 5
Детектив, Драма18+

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О сериале

Начало 90-х. В южном городе Придонске маньяк зверски убивает детей. Спустя 10 лет поисков следователь Олег Брагин находит преступника. На судебное заседание прибывает психолог-консультант из Москвы, который заявляет, что подсудимый невиновен. Между ним и Брагиным начинается противостояние.

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Консультант»