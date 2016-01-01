Консультант (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Начало 90-х. В южном городе Придонске маньяк зверски убивает детей. Спустя 10 лет поисков следователь Олег Брагин находит преступника. На судебное заседание прибывает психолог-консультант из Москвы, который заявляет, что подсудимый невиновен. Между ним и Брагиным начинается противостояние.



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