Литвяк (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мощная военная драма с Полиной Чернышовой, Петром Рыковым, Викторией Соловьёвой и Евгением Ткачуком о юной летчице, которая села за штурвал истребителя и вошла в историю.



Великая Отечественная война. 1943 год. Девушка чуть старше 20 лет, Лидия Литвяк, получившая боевое прозвище «Лилия», управляет истребителем Як-1, выступая прикрытием для штурмовых летных групп, сухопутных войск и грузовых перевозок. Вместе с подругами она героически сражается в небе над Сталинградом, Ростовом и другими городами, где пролегла линия фронта и идут ожесточенные бои с противником. Раз за разом девушка совершает вылеты на своей боевой машине, порой оказываясь на грани жизни и смерти. Но на войне есть место не только смерти, но и любви. Параллельно с детально проработанными кадрами вылетов и службы сюжет рассказывает, как Лидия Литвяк познакомилась с симпатичным, умным и отважным командиром эскадрильи Алексеем Соломатиным, ставшим ее верным спутником жизни.



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