Мистическая притча с элементами вестерна о связи человека с землей, на которой он вырос, с Евгением Ткачуком в главной роли. В жизни Егора бывало всякое. Он успел побыть пастухом в родном селе, сбежать из него в большой город, отсидеть в тюрьме и найти приличную работу, с которой его уволили, узнав о криминальном прошлом. Егор пьет горькую, тяжело переживая увольнение, как вдруг получает звонок о смерти отца. Так герой вновь оказывается в родной деревне, где царит разруха, а местные подчиняются бандиту Глебу, который сделал из них должников. Задолжал ему и умерший отец Егора, а значит – расплачиваться придется сыну. Сумеет ли Егор разрулить ситуацию и причем здесь священная корова из славянских мифов, поведает фильм «Земун» (2021), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

