Земун (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Мистическая притча с элементами вестерна о связи человека с землей, на которой он вырос, с Евгением Ткачуком в главной роли. В жизни Егора бывало всякое. Он успел побыть пастухом в родном селе, сбежать из него в большой город, отсидеть в тюрьме и найти приличную работу, с которой его уволили, узнав о криминальном прошлом. Егор пьет горькую, тяжело переживая увольнение, как вдруг получает звонок о смерти отца. Так герой вновь оказывается в родной деревне, где царит разруха, а местные подчиняются бандиту Глебу, который сделал из них должников. Задолжал ему и умерший отец Егора, а значит – расплачиваться придется сыну. Сумеет ли Егор разрулить ситуацию и причем здесь священная корова из славянских мифов, поведает фильм «Земун» (2021), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- ЭЖРежиссёр
Эдуард
Жолнин
- Актёр
Евгений
Ткачук
- ИРАктёр
Иван
Решетняк
- ОЯАктёр
Олег
Ягодин
- ЕШАктриса
Екатерина
Шумакова
- ВГАктёр
Вячеслав
Гардер
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- АДАктёр
Анатолий
Дубанов
- НКАктёр
Никита
Костюкевич
- ГШАктёр
Георгий
Шабанов
- ВЛАктёр
Василий
Лысяков
- ЭЖСценарист
Эдуард
Жолнин
- Продюсер
Алексей
Учитель
- ЕБПродюсер
Елена
Быстрова
- ДГПродюсер
Дмитрий
Гребенников
- ЕСХудожница
Евгения
Соболева
- ГНМонтажёр
Глеб
Никульский
- АГКомпозитор
Анатолий
Гонье