Wink
Фильмы
Земун
Актёры и съёмочная группа фильма «Земун»

Актёры и съёмочная группа фильма «Земун»

Режиссёры

Эдуард Жолнин

Эдуард Жолнин

Режиссёр

Актёры

Евгений Ткачук

Евгений Ткачук

АктёрЕгор
Иван Решетняк

Иван Решетняк

АктёрПашка
Олег Ягодин

Олег Ягодин

АктёрГлеб
Екатерина Шумакова

Екатерина Шумакова

Актрисанемая
Вячеслав Гардер

Вячеслав Гардер

АктёрВлас
Андрей Ильин

Андрей Ильин

АктёрСава
Анатолий Дубанов

Анатолий Дубанов

Актёр
Никита Костюкевич

Никита Костюкевич

Актёр
Георгий Шабанов

Георгий Шабанов

Актёр
Василий Лысяков

Василий Лысяков

Актёр

Сценаристы

Эдуард Жолнин

Эдуард Жолнин

Сценарист

Продюсеры

Алексей Учитель

Алексей Учитель

Продюсер
Елена Быстрова

Елена Быстрова

Продюсер
Дмитрий Гребенников

Дмитрий Гребенников

Продюсер

Художники

Евгения Соболева

Евгения Соболева

Художница

Монтажёры

Глеб Никульский

Глеб Никульский

Монтажёр

Композиторы

Анатолий Гонье

Анатолий Гонье

Композитор