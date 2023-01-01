Биография

Денис Нурулин — российский актер театра и кино. Родился в Татарстане 1 сентября 1997 года. В детстве будущий артист занимался вокалом и посещал театральную школу. В 13 лет снялся в массовке сериала «Путейцы-2», и это стало его отправной точкой в профессиональном становлении. Отучившись в студии Олега Табакова, пошел служить в драматический театр, где успешно вживался в самые разноплановые роли. Первой весомой работой Дениса Нурулина в кинематографе стала съемка в комедийной ленте Анны Матисон «Нищеброды». В 2017 году артист стал обретать известность, снявшись в «Охоте на дьявола» с Сергеем Безруковым. Далее кинодеятель получил роли в популярных проектах «Гости из прошлого» и «Этерна». В 2023 году Нурулин сыграл геймера Инглиша в драматическом боевике «Закрытый уровень» Антона Розенберга.