Юность (сериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Чтобы пережить скандал, блогер становится вожатым в детском лагере — летняя многосерийная комедия, в которой сыграли Егор Кирячок и Алексей Маклаков. Блогер Alex Go на своей шкуре узнает, насколько мимолетной бывает слава. Толпы поклонников и миллионные просмотры оборачиваются крупным скандалом, когда Алекс случайно оскорбляет своего малолетнего зрителя Митю прямо во время прямой трансляции. Кажется, от такого удара по репутации уже не оправиться, и блогер идет на смелый шаг — едет вожатым в летний лагерь к Мите. Там он надеется наладить с ним отношения и снять много контента для блога, но у директора лагеря Старостина на молодого человека большие планы — просто так он его не отпустит.

