Дитя Тьмы
Wink
Фильмы
Дитя Тьмы
5.42022, Huesera
Ужасы, Драмы91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Дитя Тьмы (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Долгожданная беременность не приносит счастья девушке: ее пока не родившимся ребенком завладел злой дух. Мрачный мексиканский хоррор о темной стороне материнства.

Валерия и Рауль уже долго мечтают о ребенке, но зачать его не получается. Надеясь на божественное чудо, Валерия отправляется помолиться Деве Марии Гваделупской. Чудо действительно случилось, и очередной тест показывает, что она забеременела. Однако радость быстро сменяется бесконечными хлопотами: для ребенка нужна кроватка, квартире требуется ремонт, а родственники считают, что Валерия не готова стать матерью. С течением времени девушке начинает казаться, что собственное тело ей больше не принадлежит. Кроме того, Валерию преследуют видения, в которых к ней приходит жуткая женщина, а в дверь стучатся злые духи. Когда молодая мать начинает просыпаться со ссадинами и синяками, она понимает, что с ребенком может быть что-то не так.

Какие кошмары ожидают Валерию и сможет ли она победить демона, покусившегося на ее жизнь, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Дитя тьмы» онлайн на видеосервисе Wink.

Дитя Тьмы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Мексика, Перу
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дитя Тьмы»

Всё