Дитя Тьмы (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Долгожданная беременность не приносит счастья девушке: ее пока не родившимся ребенком завладел злой дух. Мрачный мексиканский хоррор о темной стороне материнства.



Валерия и Рауль уже долго мечтают о ребенке, но зачать его не получается. Надеясь на божественное чудо, Валерия отправляется помолиться Деве Марии Гваделупской. Чудо действительно случилось, и очередной тест показывает, что она забеременела. Однако радость быстро сменяется бесконечными хлопотами: для ребенка нужна кроватка, квартире требуется ремонт, а родственники считают, что Валерия не готова стать матерью. С течением времени девушке начинает казаться, что собственное тело ей больше не принадлежит. Кроме того, Валерию преследуют видения, в которых к ней приходит жуткая женщина, а в дверь стучатся злые духи. Когда молодая мать начинает просыпаться со ссадинами и синяками, она понимает, что с ребенком может быть что-то не так.



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