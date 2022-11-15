Астрал. Реинкарнация (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Давно разлученные близнецы встретятся снова, но это будет не самая радостная встреча. Фильм «Астрал. Реинкарнация» в хорошем качестве на Wink: ощутите мистический ужас и погрузитесь в атмосферу мрачных тайн одной филиппинской семьи.



Студент Луис получает трагическую новость: с его сестрой-близняшкой случилось несчастье, и семья зовет его проводить девушку в последний путь. Луис обнаруживает, что похороны проходят с закрытым гробом, хотя в телефонном звонке утверждалось, что причиной смерти стала скоротечная болезнь. Незнакомая женщина на похоронах и даже отец Луиса настаивают на том, чтобы тот скорее уехал, однако парень решается переночевать в родительском доме. В ту же ночь его посещают видения почившей сестры, и юноша остается, чтобы раскрыть тайну ее смерти…



Что происходит в семейном доме Луиса? Какие тайны скрывают его родители? Что на самом деле произошло с сестрой главного героя? Смотрите внимательнее в мистическом хорроре «Астрал. Реинкарнация» онлайн на Wink.

