Астрал. Реинкарнация (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Давно разлученные близнецы встретятся снова, но это будет не самая радостная встреча. Фильм «Астрал. Реинкарнация» в хорошем качестве на Wink: ощутите мистический ужас и погрузитесь в атмосферу мрачных тайн одной филиппинской семьи.
Студент Луис получает трагическую новость: с его сестрой-близняшкой случилось несчастье, и семья зовет его проводить девушку в последний путь. Луис обнаруживает, что похороны проходят с закрытым гробом, хотя в телефонном звонке утверждалось, что причиной смерти стала скоротечная болезнь. Незнакомая женщина на похоронах и даже отец Луиса настаивают на том, чтобы тот скорее уехал, однако парень решается переночевать в родительском доме. В ту же ночь его посещают видения почившей сестры, и юноша остается, чтобы раскрыть тайну ее смерти…
Что происходит в семейном доме Луиса? Какие тайны скрывают его родители? Что на самом деле произошло с сестрой главного героя? Смотрите внимательнее в мистическом хорроре «Астрал. Реинкарнация» онлайн на Wink.
Рейтинг
- ЭМРежиссёр
Эрик
Матти
- ШКАктриса
Шэрон
Кунета
- КГАктёр
Кент
Гонзалес
- ДААктёр
Джон
Арсилья
- ПГАктриса
Пам
Гонзалес
- ГААктриса
Гулиа
Альварес
- ККАктриса
Кухлине
Кабасаг
- ДДАктёр
Део
Дела Крус
- ВГАктриса
Вайша
Гомес
- ХМАктёр
Ховит
Мойя
- КРАктриса
Кэндис
Рамос
- ЭМСценарист
Эрик
Матти
- КФСценарист
Катски
Флорес
- КЭПродюсер
Куарк
Энарес
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Кармрян
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- ЖПХудожница
Жак
Пекена
- НБОператор
Нил
Бион
- ЭРКомпозитор
Эрвин
Ромуло