Вдова бизнесмена находит улики, проливающие свет на причины его смерти, и сама оказывается в опасности. Неторопливый триллер, действие которого разворачивается в доме у озера.



Покойный муж Уитни, бизнесмен Эл, не был порядочным человеком: обманывал собственных клиентов и относился к жене как к вещи. Тем не менее Уитни не дает своей сестре оскорблять его память на похоронах — о мертвых либо хорошо, либо ничего. Детали убийства Эла все еще покрыты тайной, и полиция считает вдову главной подозреваемой. Очень скоро Уитни узнает, что по завещанию ей переходит лишь малая часть наследства. Все остальное имущество получает ассистентка мужа Лори, с которой, по слухам, у него был роман. В отчаянии Уитни отправляется в дом своей покойной бабушки, где Эл любил проводить время. Именно там ее ждут секреты, которые позволят увидеть случившееся под новым углом. Однако эти знания могут оказаться опасными для жизни.



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