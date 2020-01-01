Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада (мультфильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Герои мультфильма живут в красивом сказочном лесу. Каждую неделю они собираются дома у Хомячка Фроша поиграть в настольные игры. В этот раз должна была состояться юбилейная игра, но неожиданно Кролик принес загадочное письмо без адреса, которое нашел на дороге. В конверте оказалась настоящая карта сокровищ. Недолго думая, друзья собираются на поиски клада.



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