Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада
Wink
Детям
Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада

Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада (мультфильм, 2020) смотреть онлайн

8.72020, Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада
Мультфильмы12 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Герои мультфильма живут в красивом сказочном лесу. Каждую неделю они собираются дома у Хомячка Фроша поиграть в настольные игры. В этот раз должна была состояться юбилейная игра, но неожиданно Кролик принес загадочное письмо без адреса, которое нашел на дороге. В конверте оказалась настоящая карта сокровищ. Недолго думая, друзья собираются на поиски клада.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

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