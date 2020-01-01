Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада (мультфильм, 2020) смотреть онлайн
8.72020, Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада
Мультфильмы12 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Герои мультфильма живут в красивом сказочном лесу. Каждую неделю они собираются дома у Хомячка Фроша поиграть в настольные игры. В этот раз должна была состояться юбилейная игра, но неожиданно Кролик принес загадочное письмо без адреса, которое нашел на дороге. В конверте оказалась настоящая карта сокровищ. Недолго думая, друзья собираются на поиски клада.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
- ЯСРежиссёр
Ян
Сысоев
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- СЧАктёр
Сергей
Чихачёв
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- БМПродюсер
Борис
Машковцев
- ЮОПродюсер
Юлия
Осетинская
- АМПродюсер
Александр
Миргородский
- АРХудожница
Алена
Ромашкина
- ЕСХудожница
Елена
Севостьянова
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДРКомпозитор
Дмитрий
Ремезов