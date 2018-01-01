Пушистый шпион (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Рыжая кошечка Марни живeт у заботливых хозяев, не зная горя: вкусно ест, сладко спит и смотрит шпионские сериалы. Но всe меняется, когда после нападения воров Марни оказывается одна вдали от родного дома и узнаeт о масштабном заговоре. Чтобы раскрыть его, героиня сама станет шпионкой.
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СтранаГермания, Бельгия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- КЛРежиссёр
Кристоф
Лауэнштайн
- ВЛРежиссёр
Вольфганг
Лауэнштайн
- АНАктриса
Александра
Нелдель
- АПАктёр
Аксель
Праль
- СУАктёр
Сильвен
Урбан
- ЭБАктёр
Эрик
Борнер
- ОААктёр
Обада
Аднан
- ЭРАктриса
Эддисон
Рэй
- СТАктриса
Сьюзэн
Такенберг
- КЛСценарист
Кристоф
Лауэнштайн
- ВЛСценарист
Вольфганг
Лауэнштайн
- ДМСценарист
Джеспер
Мюллер
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- КДАктёр дубляжа
Кирилл
Дмитриев