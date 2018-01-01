Пушистый шпион (фильм, 2018) смотреть онлайн

Рыжая кошечка Марни живeт у заботливых хозяев, не зная горя: вкусно ест, сладко спит и смотрит шпионские сериалы. Но всe меняется, когда после нападения воров Марни оказывается одна вдали от родного дома и узнаeт о масштабном заговоре. Чтобы раскрыть его, героиня сама станет шпионкой.



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