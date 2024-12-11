Вовка и зима в Тридевятом царстве (фильм, 2021) смотреть онлайн

В поисках ковра-самолета Вовка перемещается в Тридевятое царство, где полным ходом идёт подготовка к Новому Году. Вовка ссорится с Морозко и отменяет зиму, но Царь грозит суровым наказанием. Теперь Вовке предстоит вернуть зиму любой ценой и спасти праздник.

