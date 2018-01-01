Wink
Детям
Вовка и зима в Тридевятом царстве
Актёры и съёмочная группа фильма «Вовка и зима в Тридевятом царстве»

Режиссёры

Алексей Введенский

Режиссёр

Актёры

Мигель Родригез

АктёрВовка, озвучка
Даниэль Родригез

АктёрМорозко, озвучка
Лариса Брохман

Актрисапечка, озвучка
Диомид Виноградов

Актёрцарь / помощники, озвучка

Сценаристы

Мария Изотова

Сценарист

Продюсеры

Мария Савиных

Продюсер

Художники

Дарья Кантемировская

Художница