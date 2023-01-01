WinkДетямБольшое путешествие. Специальная доставкаАктёры и съёмочная г�руппа фильма «Большое путешествие. Специальная доставка»
Актёры и съёмочная группа фильма «Большое путешествие. Специальная доставка»
Актёры
АктёрМик-Мик / Лось / Крот / Пингвин / Билли Стервятник, озвучка
Диомид Виноградов
АктёрДон Стервятник / Папа-панда, озвучка
Станислав Стрелков
АктёрОскар / Старый аист, озвучка
Филипп Лебедев
АктрисаМикаэла / Мэри Гризли / Мама-панда / Белка / Фанатки, озвучка
Ирина Киреева
АктёрКарл, озвучка
Антон Эльдаров
АктёрАрнольд / Даг Стервятник / Аист, озвучка
Александр Гаврилин
АктёрПодросток-панда / Большая гиена, озвучка
Прохор Чеховской
АктёрДжон Гризли, озвучка
Алексей Войтюк
АктёрОлень, озвучка
Валерий Сторожик
АктрисаРебенок-гризли, озвучка