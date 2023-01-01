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Детям
Большое путешествие. Специальная доставка
Актёры и съёмочная группа фильма «Большое путешествие. Специальная доставка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большое путешествие. Специальная доставка»

Режиссёры

Василий Ровенский

Василий Ровенский

Режиссёр
Наталья Нилова

Наталья Нилова

Режиссёр

Актёры

Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

АктёрМик-Мик / Лось / Крот / Пингвин / Билли Стервятник, озвучка
Станислав Стрелков

Станислав Стрелков

АктёрДон Стервятник / Папа-панда, озвучка
Филипп Лебедев

Филипп Лебедев

АктёрОскар / Старый аист, озвучка
Ирина Киреева

Ирина Киреева

АктрисаМикаэла / Мэри Гризли / Мама-панда / Белка / Фанатки, озвучка
Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

АктёрКарл, озвучка
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

АктёрАрнольд / Даг Стервятник / Аист, озвучка
Прохор Чеховской

Прохор Чеховской

АктёрПодросток-панда / Большая гиена, озвучка
Алексей Войтюк

Алексей Войтюк

АктёрДжон Гризли, озвучка
Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

АктёрОлень, озвучка
Василиса Сорокина

Василиса Сорокина

АктрисаРебенок-гризли, озвучка

Сценаристы

Василий Ровенский

Василий Ровенский

Сценарист
Павел Виноградов

Павел Виноградов

Сценарист

Продюсеры

Василий Ровенский

Василий Ровенский

Продюсер
Роман Борисевич

Роман Борисевич

Продюсер
Максим Рогальский

Максим Рогальский

Продюсер

Художники

Светлана Толстошеина

Светлана Толстошеина

Художница

Монтажёры

Эдуард Нуритдинов

Эдуард Нуритдинов

Монтажёр
Василий Ровенский

Василий Ровенский

Монтажёр

Операторы

Федор Мезенцев

Федор Мезенцев

Оператор

Композиторы

Иван Урюпин

Иван Урюпин

Композитор
Антон Грызлов

Антон Грызлов

Композитор
Игорь Бабаев

Игорь Бабаев

Композитор