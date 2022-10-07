Мужчины на грани нервного срыва
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Мужчины на грани нервного срыва

Мужчины на грани нервного срыва (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.62022, Hommes au bord de la crise de nerfs
Комедия92 мин18+

О фильме

Позитивная комедия о гендерных стереотипах от Одри Даны, постановщицы «Если б я была мужчиной». Семеро мужчин разного возраста, находящихся в жизненном кризисе, приезжают в лагерь психологической помощи, где должны провести четыре дня. Никто не подозревает, что всем процессом будет руководить женщина, а вместо комфортного отдыха им предстоит настоящее выживание на природе. Задача не из легких, особенно когда все идет не по плану. фильм «Мужчины на грани нервного срыва» 2022 года

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчины на грани нервного срыва»