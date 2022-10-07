Мужчины на грани нервного срыва (фильм, 2022) смотреть онлайн
7.62022, Hommes au bord de la crise de nerfs
Комедия92 мин18+
О фильме
Позитивная комедия о гендерных стереотипах от Одри Даны, постановщицы «Если б я была мужчиной». Семеро мужчин разного возраста, находящихся в жизненном кризисе, приезжают в лагерь психологической помощи, где должны провести четыре дня. Никто не подозревает, что всем процессом будет руководить женщина, а вместо комфортного отдыха им предстоит настоящее выживание на природе. Задача не из легких, особенно когда все идет не по плану. фильм «Мужчины на грани нервного срыва» 2022 года
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ОДРежиссёр
Одри
Дана
- ТЛАктёр
Тьерри
Лермитт
- РБАктёр
Рамзи
Бедиа
- ФДАктёр
Франсуа-Ксавье
Демезон
- ЛСАктёр
Лоран
Стокер
- ПДАктёр
Паскаль
Демолон
- МГАктёр
Майкл
Грегорио
- МБАктёр
Макс
Бесетт де Малглейв
- МААктриса
Марина
Анд
- ЛЛАктёр
Лоик
Лежандр
- АБАктриса
Алис
Белаиди
- ОДСценарист
Одри
Дана
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- СГПродюсер
Сильвен
Голдберг
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- СРМонтажёр
Софи
Рейн
- ПАОператор
Пьер
Аим
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман