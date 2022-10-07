Мужчины на грани нервного срыва (фильм, 2022) смотреть онлайн

Позитивная комедия о гендерных стереотипах от Одри Даны, постановщицы «Если б я была мужчиной». Семеро мужчин разного возраста, находящихся в жизненном кризисе, приезжают в лагерь психологической помощи, где должны провести четыре дня. Никто не подозревает, что всем процессом будет руководить женщина, а вместо комфортного отдыха им предстоит настоящее выживание на природе. Задача не из легких, особенно когда все идет не по плану. фильм «Мужчины на грани нервного срыва» 2022 года

