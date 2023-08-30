Невероятные приключения Гампи (фильм, 2021) смотреть онлайн

Семейное кино из Чехии о добром псе, который, несмотря на все трудности, не теряет веру в людей. Жизнь маленького щенка начинается невесело: первые хозяева избавляются от него, и малыш оказывается на улице. Там его находит и подбирает бездомный, который старается подарить своему питомцу счастье и любовь. Но когда из больницы возвращается его девушка, она убеждает мужчину выгнать Гампи. Снова оставшись без хозяина, пес пускается в долгий путь на поиски человека, который его полюбит. Его ждет множество знакомств и опасностей, но он оставит свой след в судьбах самых разных людей. Чем закончится его путешествие, расскажет добрая и трогательная картина «Невероятные приключения Гампи» — фильм 2021 года смотреть онлайн можно на Wink в хорошем качестве!

