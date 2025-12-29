Неодети (мультсериал, 2025) смотреть онлайн

В 2080 году человечество освоило новые миры и научилось сотрудничать с инопланетянами. Однако не все обитатели вселенной дружелюбно относятся к человечеству, например, осы-арваканы.



Это разумные существа, которые превращают новые планеты в сухие осиные гнёзда. Не сумев одолеть людей в будущем, они решают изменить прошлое. Через временные проколы их агенты проникают в наше время, чтобы уничтожить важнейшие технические изобретения и разработки. Четверо увлеченных наукой подростков и пушистый инопланетянин знают, как с ними справиться. Команда — против тех, кто пытается изменить прошлое, чтобы уничтожить будущее, и их миссия — защитить науку и технологии, спасти Землю и не дать арваканам достичь своей цели.

