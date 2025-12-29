Неодети (мультсериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Мультсериалы, Комедия12+
В 2080 году человечество освоило новые миры и научилось сотрудничать с инопланетянами. Однако не все обитатели вселенной дружелюбно относятся к человечеству, например, осы-арваканы.
Это разумные существа, которые превращают новые планеты в сухие осиные гнёзда. Не сумев одолеть людей в будущем, они решают изменить прошлое. Через временные проколы их агенты проникают в наше время, чтобы уничтожить важнейшие технические изобретения и разработки. Четверо увлеченных наукой подростков и пушистый инопланетянин знают, как с ними справиться. Команда — против тех, кто пытается изменить прошлое, чтобы уничтожить будущее, и их миссия — защитить науку и технологии, спасти Землю и не дать арваканам достичь своей цели.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Мультсериалы
- СВРежиссёр
Софрон
Варламов
- РХАктёр
Рустам
Хусаинов
- АВАктёр
Алексей
Войтюк
- ДДАктриса
Диана
Деева
- КШАктриса
Кристина
Шерман
- АКАктриса
Арина
Колотюк
- МРАктриса
Маргарита
Радциг-Александрова
- АБАктриса
Александра
Быстржицкая
- КССценарист
Кирилл
Семилетов
- НКСценарист
Никита
Костицын
- ОЗСценарист
Ольга
Землякова
- СТСценарист
Светлана
Тортунова
- МАСценарист
Максим
Ардашев
- НДСценарист
Никита
Дудкин
- АИСценарист
Андрей
Истомин
- ЛКПродюсер
Лина
Килевая
- ЮСПродюсер
Юлиана
Слащева
- ЮОПродюсер
Юлия
Осетинская
- АМПродюсер
Анна
Морякова
- ЕЖПродюсер
Евгения
Жиркова
- СВХудожник
Софрон
Варламов
- АКХудожница
Анастасия
Киселева
- САХудожник
Сергей
Аралин
- ААКомпозитор
Андрей
Афанасьев