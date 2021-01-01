В поисках снежного барса (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Документальный фильм о двух любителях дикой природы, которые пускаются в непростое путешествие в Тибет, чтобы запечатлеть неуловимого зверя. Хроника экспедиции биолога и фотографа Венсена Мюнье и путешественника Сильвена Тессона. Они отправились в Гималаи, чтобы найти там знаменитого тибетского снежного барса, который так редко встречается людям. Мюнье и Тессон исследуют нетронутую природу региона — здесь можно увидеть не только снежного барса, но и все многообразие фауны региона, а также избавиться от психологических травм, живя в палатке посреди красивейших пейзажей. Присоединяйтесь к поездке героев вместе с Wink — фильм «В поисках снежного барса» смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе без рекламы!



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