Мой Хатико (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Китайский ремейк трогательной истории о псе, который готов ждать своего хозяина даже после его смерти. Начало XXI века. Чэнь, добрый профессор университета, ведет размеренную семейную жизнь. Его домохозяйка-жена уверена, что супругу не хватает амбиций: он мог бы зарабатывать больше, но никак не может добиться повышения. Однажды автобус, на котором Чэнь с коллегами едет на рабочее мероприятие, застревает в грязи. Пока его спутники принимаются вытаскивать машину, Чэнь замечает между колес маленького щенка. Не сумев найти хозяина пса, профессор оставляет его себе, несмотря на протесты жены. Постепенно питомец, получивший кличку Хатико, завоевывает сердца людей, и становится лучшим другом Чэня. О дальнейшей судьбе знаменитой собаки расскажет «Мой Хатико» — фильм 2023 года можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.



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