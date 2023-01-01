После дождичка в четверг (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Киносказка с Татьяной Пельтцер и Олегом Табаковым о трех Иванах, родившихся в один день, но вынужденных жить разные жизни. Однажды, когда рак на горе свистнул после дождичка в четверг, у царя-батюшки Авдея родился долгожданный наследник Иван. В тот же день во дворце появляются еще два младенца. Один — ребенок ключницы Варвары, другой — подкидыш. Обрадованный Авдей решает всех их сделать товарищами своего царевича. Но коварной Варваре мало этого — она вместе со своими помощниками врывается в детскую спальню, чужих Иванов отправляет на каторгу, а своего выдает за царского сына. Спустя 20 лет «царевич» вырастает хамом, а Варвара, став влиятельным человеком при дворе, вдоволь грабит казну. Но Авдей начинает сомневаться, что Ивану стоит оставлять царство. Когда Варвара прилетает на каторгу посоветоваться со своими помощниками, Иваны, которые провели там всю жизнь, крадут у нее ковер-самолет и сбегают. Тут царь Авдей издает указ — царевич получит полцарства, когда женится на царевне Милолике, уже месяц томящейся в плену у Кащея Бессмертного. А остальные полцарства получит тот, кто ее из плена вызволит. Среди вызвавшихся оказываются два беглых Ивана и сам сын Варвары. Чем закончится это приключение для всех, расскажет фильм «После дождичка в четверг» (1985) — смотреть его можно на Wink онлайн в хорошем качестве.



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