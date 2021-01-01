Монстр: Начало
Wink
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Монстр: Начало
7.02021, Aileen Wuornos: American Boogeywoman
Ужасы, Триллер82 мин18+

Монстр: Начало (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Эйлин Уорнос – одна из самых печально известных серийных убийц Америки. За год до своего ареста в 1990 году жертвами Уорнос стали семь клиентов, обращавшихся к ней за секс-услугами. По ее словам, все эти случаи были самозащитой. «Монстр: Начало» - фантазия на основе реальных событий, в которой Уорнос накануне смертной казни рассказывает о своей молодости и браке с пожилым владельцем богатого особняка.

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Страна
Япония, Гонконг
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Монстр: Начало»