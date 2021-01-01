Монстр: Начало (фильм, 2021) смотреть онлайн

Эйлин Уорнос – одна из самых печально известных серийных убийц Америки. За год до своего ареста в 1990 году жертвами Уорнос стали семь клиентов, обращавшихся к ней за секс-услугами. По ее словам, все эти случаи были самозащитой. «Монстр: Начало» - фантазия на основе реальных событий, в которой Уорнос накануне смертной казни рассказывает о своей молодости и браке с пожилым владельцем богатого особняка.



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