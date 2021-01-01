Монстр: Начало (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Эйлин Уорнос – одна из самых печально известных серийных убийц Америки. За год до своего ареста в 1990 году жертвами Уорнос стали семь клиентов, обращавшихся к ней за секс-услугами. По ее словам, все эти случаи были самозащитой. «Монстр: Начало» - фантазия на основе реальных событий, в которой Уорнос накануне смертной казни рассказывает о своей молодости и браке с пожилым владельцем богатого особняка.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэниэл
Фаррандс
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- Актёр
Тобин
Белл
- ЛХАктриса
Лидия
Хёрст
- СТАктёр
Свен
Теммел
- ЭБАктёр
Эндрю
Биернат
- ЭЭАктриса
Эшли
Этвуд
- ЛБАктёр
Линкольн
Браун
- ККАктриса
Криста
Коллинз
- ККАктёр
Крис
Корбин
- УДАктёр
Уилльям
Доберт
- ДФСценарист
Дэниэл
Фаррандс
- ДКПродюсер
Дон
Крэндолл
- ЛДПродюсер
Люк
Дэниелс
- ДФПродюсер
Дэниэл
Фаррандс
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- РКОператор
Роберто
Корреа
- СМКомпозитор
Стив
Мур