Идеальное преступление
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Идеальное преступление
7.32022, Un crimen argentino
Триллер, Криминал109 мин18+

Идеальное преступление (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Аргентинский криминальный триллер, основанный на реальных событиях, о двух следователях, разыскивающих похищенного бизнесмена. 1980 год. Самара, известный предприниматель из города Росарио, пропадает. Его семья обращается в полицию, и судья Суарес поручает расследование своим ассистентам — Ривасу и Торресу. Вскоре за Самару начинают требовать серьезный выкуп, и дуэт следователей приступает к активному поиску злоумышленников, но у них появляется неожиданный противник — связанный с армией сыщик Сервера, который ведет свое независимое расследование. В отличие от Риваса и Торреса, среди его излюбленных методов работы присутствуют угрозы и насилие. В дело вступает и другой необычный игрок — отсидевший в тюрьме адвокат Маркес, который утверждает, что похищение инсценировано.

Страна
Аргентина
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальное преступление»