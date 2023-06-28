Идеальное преступление (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Аргентинский криминальный триллер, основанный на реальных событиях, о двух следователях, разыскивающих похищенного бизнесмена. 1980 год. Самара, известный предприниматель из города Росарио, пропадает. Его семья обращается в полицию, и судья Суарес поручает расследование своим ассистентам — Ривасу и Торресу. Вскоре за Самару начинают требовать серьезный выкуп, и дуэт следователей приступает к активному поиску злоумышленников, но у них появляется неожиданный противник — связанный с армией сыщик Сервера, который ведет свое независимое расследование. В отличие от Риваса и Торреса, среди его излюбленных методов работы присутствуют угрозы и насилие. В дело вступает и другой необычный игрок — отсидевший в тюрьме адвокат Маркес, который утверждает, что похищение инсценировано.
Рейтинг
- ММАктёр
Матиас
Майер
- НФАктёр
Николас
Франселла
- ДГАктёр
Дарио
Грандинетти
- Актёр
Луис
Луке
- МСАктриса
Малена
Санчес
- АААктёр
Альберто
Ахака
- ХБАктёр
Хоакин
Батиста Ябер
- СБАктёр
Сесар
Бордон
- ПБАктёр
Пол
Босси
- РКАктриса
Рита
Кортесе
- ХБСценарист
Хорхе
Бечара
- ГНСценарист
Габриэль
Николи
- СПСценарист
Себастьян
Пивотто
- ХППродюсер
Хуан
Пабло Бускарини
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВГОператор
Виктор
Гонсалес