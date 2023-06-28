Идеальное преступление (фильм, 2022) смотреть онлайн

Аргентинский криминальный триллер, основанный на реальных событиях, о двух следователях, разыскивающих похищенного бизнесмена. 1980 год. Самара, известный предприниматель из города Росарио, пропадает. Его семья обращается в полицию, и судья Суарес поручает расследование своим ассистентам — Ривасу и Торресу. Вскоре за Самару начинают требовать серьезный выкуп, и дуэт следователей приступает к активному поиску злоумышленников, но у них появляется неожиданный противник — связанный с армией сыщик Сервера, который ведет свое независимое расследование. В отличие от Риваса и Торреса, среди его излюбленных методов работы присутствуют угрозы и насилие. В дело вступает и другой необычный игрок — отсидевший в тюрьме адвокат Маркес, который утверждает, что похищение инсценировано.

