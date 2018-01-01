Wink
Идеальное преступление
Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальное преступление»

Актёры

Матиас Майер

Matías Mayer
АктёрCarlos Torres
Николас Франселла

Nicolás Francella
АктёрAntonio Rivas
Дарио Грандинетти

Darío Grandinetti
АктёрMartino Marquez
Луис Луке

Luis Luque
АктёрSuárez
Малена Санчес

Malena Sánchez
АктрисаMaría
Альберто Ахака

Alberto Ajaka
АктёрOficial Serbera
Хоакин Батиста Ябер

Joaquin Batista Yaber
АктёрPolicía- Técnico de escuchas
Сесар Бордон

César Bordón
АктёрRodolfo Ríos
Пол Босси

Pol Bossi
Актёр
Рита Кортесе

Rita Cortese
АктрисаAdelma Gobbi

Сценаристы

Хорхе Бечара

Jorge Bechara
Сценарист
Габриэль Николи

Gabriel Nicoli
Сценарист
Себастьян Пивотто

Sebastián Pivotto
Сценарист

Продюсеры

Хуан Пабло Бускарини

Juan Pablo Buscarini
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа

Операторы

Виктор Гонсалес

Víctor González
Оператор