Дневники убийцы (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Гурманский триллер о запутанной дружбе знаменитого повара и реставратора живописи со скелетами в шкафу. Казалось бы, между Лукой Тревесом, известном итальянским поваром, и Андреасом Фишером, реставратором картин фламандских живописцев, нет ничего общего. Но, встретившись, они быстро становятся друзьями, и Андреас приглашает Луку с собой в Германию, куда едет по делам. Лука видит в этом шанс радикально сменить карьеру, вырвавшись из привычного ресторанного бизнеса итальянской провинции. Он еще не знает, что с этого момента начнется настоящий кошмар, где ему уже нельзя будет полагаться на свою мораль. Единственный способ сохранить рассудок — его дневник, где он хранит рецепты и заметки о специях.

