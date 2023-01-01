Начало (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Китайский фантастический сериал об участниках автокатастрофы, попавших во временную петлю.



Студентка Ли Шицин приходит в себя в автобусе, который взорвался на мосту. Вокруг погибшие пассажиры, а девушка не понимает, как ей удалось выжить. Но самое странное, что в следующий раз она вновь просыпается в тех же обстоятельствах. Однажды Шицин замечает еще одного выжившего — молодого человека по имени Сяо Хэюнь. Вместе им удается выбраться из автобуса, но стоит им уснуть, как они снова просыпаются в нем. Ли Шицин и Сяо Хэюнь понимают, что попали во временную петлю, и пытаются найти выход, разгадав, кто запустил цепочку странных событий.



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