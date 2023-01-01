Начало (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

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Захватывающий китайский триллер о двух пассажирах автобуса, застрявших во временной петле. Оставайтесь на Wink, чтобы вместе с героями выбраться из бесконечного «дня сурка» и включайте «Начало». Сериал смотреть 2022 года можно прямо сейчас на нашем видеопортале!



В первом сезоне вы познакомитесь с доброй и доверчивой студенткой Ли Шицин и находчивым программистом по имени Сяо Хэюнь. Однажды с героями случается трагедия: автобус, в котором они находятся, внезапно сталкивается с бензовозом и взрывается. Однако в следующий момент молодые люди «просыпаются» в этом же злополучном транспорте, и события повторяются. Чтобы разорвать временной круг и спастись, им нужно найти способ предотвратить аварию. Вскоре друзья по несчастью выясняют, что у одного из пассажиров бомба. Тогда Ли Шицин и Сяо Хэюнь проводят настоящее детективное расследование, чтобы вычислить преступника.



Смогут ли студентка и программист выбраться из временной ловушки, узнаете в увлекательном азиатском триллере — сериал «Начало» 1 сезон смотреть можно онлайн в хорошем качестве на Wink!



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