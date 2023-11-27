Другие: Проклятие кукушки (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Фильм ужасов об испанцах, которые попадают в опасную ловушку, решив провести отпуск по обмену. В главных ролях Белен Кэуста и Хорхе Сукет. Анна и ее муж Марк живут в Барселоне и готовятся стать родителями. Чтобы освежить отношения и в последний раз отдохнуть как бездетные люди, они отправляются в немецкий город Шварцвальд, где им предстоит остановиться в доме пожилой пары, которую Анна нашла на сайте по обмену жильем. При личной встрече Ганс и Ольга кажутся испанцам странноватыми, тем не менее они отдают им ключи от барселонской квартиры и начинают свой отпуск в Германии. После первой же ночи на новом месте Марк ведет себя так, будто его подменили, и очень пугает Анну. Тем временем Ганс и Ольга пугают соседа испанцев Лукаса, устраивая в их квартире форменный беспредел. Чтобы узнать, чем закончится эта история, включайте «Другие: Проклятие кукушки» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- МТРежиссёр
Мар
Таргарона
- БКАктриса
Белен
Куэста
- ХСАктёр
Хорхе
Сукет
- ХШАктриса
Хильдегард
Шредтер
- РРАктёр
Райнер
Рейнерс
- ДСАктёр
Давид
Сельвас
- МДАктёр
Манель
Дуэсо
- МХАктриса
Марта
Херреро Кахигаль
- ЮБАктёр
Юрген
Брюдер
- МГАктриса
Марина
Гэтелл
- ХППродюсер
Хоакин
Падро
- МТПродюсер
Мар
Таргарона
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ХЛМонтажёр
Хосе
Луис Ромеу
- ДНКомпозитор
Диего
Наварро