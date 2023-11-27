Фильм ужасов об испанцах, которые попадают в опасную ловушку, решив провести отпуск по обмену. В главных ролях Белен Кэуста и Хорхе Сукет. Анна и ее муж Марк живут в Барселоне и готовятся стать родителями. Чтобы освежить отношения и в последний раз отдохнуть как бездетные люди, они отправляются в немецкий город Шварцвальд, где им предстоит остановиться в доме пожилой пары, которую Анна нашла на сайте по обмену жильем. При личной встрече Ганс и Ольга кажутся испанцам странноватыми, тем не менее они отдают им ключи от барселонской квартиры и начинают свой отпуск в Германии. После первой же ночи на новом месте Марк ведет себя так, будто его подменили, и очень пугает Анну. Тем временем Ганс и Ольга пугают соседа испанцев Лукаса, устраивая в их квартире форменный беспредел. Чтобы узнать, чем закончится эта история, включайте «Другие: Проклятие кукушки» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

