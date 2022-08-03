Галвестон (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.02018, Galveston
Триллер, Криминал89 мин18+
О фильме
Сорокалетний киллер Роб чудом выживает в перестрелке, подстроенной его боссом, и встречает юную проститутку Ракель, которая решает бежать вместе с ним. По дороге к океану, куда мечтает попасть девушка, героям предстоит спасаться от криминальных преследователей и отчаянно бороться за жизнь.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- МЛРежиссёр
Мелани
Лоран
- Актёр
Бен
Фостер
- Актриса
Эль
Фаннинг
- ЛРАктриса
Лили
Рейнхарт
- ЭОАктриса
Эдеперо
Одуйе
- РААктёр
Роберт
Арамайо
- Актриса
Мария
Вальверде
- ББАктёр
Бо
Бриджес
- СМАктриса
С.К.
МакФарланд
- ДГАктёр
Джеффри
Гроувер
- КААктёр
Кристофер
Амитрано
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ТСХудожница
Тереза
Стреблер
- ДКМонтажёр
Джозеф
Крингс
- МШКомпозитор
Марк
Шуарен