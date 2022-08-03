Галвестон
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Галвестон

Галвестон (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.02018, Galveston
Триллер, Криминал89 мин18+

О фильме

Сорокалетний киллер Роб чудом выживает в перестрелке, подстроенной его боссом, и встречает юную проститутку Ракель, которая решает бежать вместе с ним. По дороге к океану, куда мечтает попасть девушка, героям предстоит спасаться от криминальных преследователей и отчаянно бороться за жизнь.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Галвестон»