Сорокалетний киллер Роб чудом выживает в перестрелке, подстроенной его боссом, и встречает юную проститутку Ракель, которая решает бежать вместе с ним. По дороге к океану, куда мечтает попасть девушка, героям предстоит спасаться от криминальных преследователей и отчаянно бороться за жизнь.

