Биография

Мария Вальверде — испанская актриса. Родилась в Мадриде 24 марта 1987 года. Дедушка Марии был директором театра. С раннего возраста она любила смотреть фильмы. Всегда равнялась на любимых актрис и хотела стать такой же известной, как и они. Во время обучения в школе и колледже профессионально изучала театральное искусство. В десять лет впервые участвовала в постановке, но мечты о кино ее не оставляли. В 2002 году, когда Марии Вальверде было пятнадцать, режиссер Мануэль Мартин Куенка предложил ей главную роль в своем фильме «Слабость большевика». Это была дебютная роль актрисы, за которую она позже получила награду на испанской кинопремии «Гойя» в номинации «Лучшая актриса». С того времени снялась более чем в двадцати кинолентах — на испанском, французском и английском языках. В ее послужном списке — фильмы «Вне тела», «Мелисса: интимный дневник», «Борджиа», «Воры», «Король горы», «Трещины», «Три метра над уровнем неба», «Мул», «Исход: Цари и Боги», «Али и Нино», «Голем» и «Галвестон».