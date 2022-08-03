Работница лесного надзора попадает в ловушку, расставленную семьей, живущей в глубине древней чащи. Чтобы выбраться из леса, ей придется столкнуться с его жуткими тайнами. Живописный хоррор «Гайя: Месть богов» — фильм о противостоянии природы и человека.



Во время планового патруля у рейнджеров Габи и Уинстона выходит из строя дрон. Он падает где-то посреди реликтового леса, и Габи, несмотря на протесты Уинстона, отправляется на поиски. В чаще она попадает в хитроумную ловушку, но ей удается добраться до одинокой хижины неподалеку. Это дом Баренда и его немого сына Стефана — отшельников, живущих вдали от цивилизации и ее технологий. Они согласны приютить Габи у себя и обучить ее своей религии, которая позволила им все это время выживать в лесу. Однако времени мало: могущественные силы, обитающие вокруг, уже обратили внимание на уединенную хижину и теперь стремятся выжить людей из своего мира.



Сумеет ли Габи избежать возмездия за вторжение, расскажет «Гайя: Месть богов» (2021). Атмосферный хоррор из ЮАР вы сможете найти в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

