Змеиная топь (фильм, 2022) смотреть онлайн

Захватывающий триллер о выживании в зыбучих песках от сценариста «Грани» и «Мира Дикого Запада» Мэттью Питтса. Американская супружеская пара на грани развода прибывает в Колумбию на рабочую конференцию. В свободное время супруги решают прогуляться по тропическому лесу и оказываются в эпицентре шторма, в результате которого попадают в яму с зыбучим песком. Обездвиженным героям предстоит испытать на себе все опасности джунглей, ведь им придется бороться не только со стихией, но и с ядовитой змеей. Удастся ли супругам выжить и сбежать, и как экстремальный опыт отразится на их семейных отношениях?



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