Мой ленивец-убийца (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Кровожадная самка ленивца устраивает резню в женском студенческом сообществе. Ироничный хоррор категории Б.
Эмили мечтает пойти по стопам матери и выиграть выборы президентши женского сообщества в своем колледже. Шансов на это почти нет — общественная поддержка на сторо�не Брианны, популярной студентки, занимающей этот пост уже третий год. Однажды Эмили знакомится с Оливером, любителем экзотических животных. Он подкидывает ей блестящую идею — завести ленивца и использовать зверя, чтобы набрать поклонников в соцсетях. Но Эмили не знает, что самка, которая ей досталась, жаждет человеческих смертей, может водить автомобиль и даже пользоваться компьютером.
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Информация
Рейтинг
- СКАктёр
Стефан
Капичич
- ЛААктриса
Лиза
Амбалаванар
- СКАктриса
Сидни
Крейвен
- ЭХ�Актёр
Эндрю
Хортон
- ББАктриса
Бьянка
Беклс-Роуз
- ОРАктриса
Оливия
Руйр
- СНАктриса
Сара
Нолан
- МВАктриса
Милица
Вржич
- АСАктриса
Аннамария
Серда
- БФСценарист
Брэдли
Фаулер
- КЛСценарист
Кэти
Лэнигэн
- МДПродюсер
Марк
Дэвид
- БФПродюсер
Брэдли
Фаулер
- МТПродюсер
Марк
Тодд Брунер
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ЙБХудожница
Йована
Божович
- МММонтажёр
Майк
Мендес
- МДОператор
Марк
Дэвид