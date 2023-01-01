Мой ленивец-убийца (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кровожадная самка ленивца устраивает резню в женском студенческом сообществе. Ироничный хоррор категории Б.



Эмили мечтает пойти по стопам матери и выиграть выборы президентши женского сообщества в своем колледже. Шансов на это почти нет — общественная поддержка на сторо�не Брианны, популярной студентки, занимающей этот пост уже третий год. Однажды Эмили знакомится с Оливером, любителем экзотических животных. Он подкидывает ей блестящую идею — завести ленивца и использовать зверя, чтобы набрать поклонников в соцсетях. Но Эмили не знает, что самка, которая ей досталась, жаждет человеческих смертей, может водить автомобиль и даже пользоваться компьютером.



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