В ожидании Дали (фильм, 2023) смотреть онлайн

Добрая кулинарная сказка о сотрудниках ресторана, которые сделают все, чтобы их заведение посетил сам Сальвадор Дали. 1974 год. Братья Альберто и Фернандо бегут с улиц охваченной бунтом Барселоны в маленький город Кадакес. Талантливые повара быстро находят работу в ресторане «Эль Сюрреаль». Интерьеры заведения обставлены картинами Сальвадора Дали, который живет неподалеку. Больше всего на свете эксцентричный хозяин заведения Жюль мечтает, чтобы известный художник посетил его ресторан, но тот регулярно выбирает для трапез другое место. Фернандо решает, что «Эль Сюрреалю» требуется по-настоящему необычные блюда, чтобы привлечь знаменитость, и придумывает новое уникальное меню. Удастся ли ресторану заинтересовать заветного гостя, расскажет лента «В ожидании Дали» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink уже сейчас!



В ожидании Дали смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.