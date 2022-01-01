Пекарь (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Боевик в духе «Заложницы» о суровом пекаре с темным прошлым, который защищает свою внучку от мафии. Паппи — пожилой ветеран, который уже давно живет один и находит утешение в своей маленькой пекарне. Однажды к нему заявляется сын Питер и знакомит его со своей дочерью Делфи. Недавно они стали свидетелями противостояния двух криминальных группировок. Из участников никто не выжил, но на месте преступления осталась сумка с особым видом тяжелого наркотика, который Питер намерен продать, чтобы они с Делфи могли начать новую жизнь. Когда мужчина долгое время не возвращается со сделки, Паппи понимает, что все пошло не по плану. Теперь он должен выяснить, что произошло с сыном, и встать на защиту девочки. На что придется пойти бывшему убийце, узнаете в фильме «Пекарь» — онлайн бесплатно его можно смотреть на нашем видеосервисе Wink уже сейчас!
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Информация
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джонатан
Собол
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актёр
Элиас
Котеас
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- ДМАктёр
Джоэль
Мур
- ЭХАктриса
Эмма
Хо
- ВСАктёр
Варун
Саранга
- ДРАктёр
Дакс
Рэвин
- СБАктриса
Саманта
Бэнтон
- ВБАктёр
Венсан
Буийон
- ЭЭАктриса
Эмбер
Эшли Смит
- ПМСценарист
Паоло
Манчини
- ТМСценарист
Томас
Майкл
- ДМПродюсер
Даг
Мюррэй
- НТПродюсер
Николас
Табаррок
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- МГАктриса дубляжа
Мария
Гаврилина
- ЧМХудожница
Чариз
МакЛафлин