7.82020, Echo Boomers
Боевик, Криминал89 мин18+
Банда Чикаго (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Основано на реальных событиях. Получив диплом искусствоведа, Лэнс оказался не у дел – работы нет, зато долгов за платную учебу выше крыши. Он обращается за помощью к успешному кузену, и тот вводит его в свой бизнес. Вместе с коллегами Лэнсу предстоит красть произведения искусства у бесчестных богачей. Сначала парень и вправду чувствует себя благородным разбойником и верит, что банда борется с социальной несправедливостью. Но постепенно он понимает, что всe далеко не так радужно.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ССРежиссёр
Сет
Савой
- ПШАктёр
Патрик
Шварценеггер
- ЖДАктёр
Жиль
Джиари
- ХЛАктриса
Хэйли
Лоу
- АПАктёр
Алекс
Петтифер
- Актёр
Майкл
Шеннон
- ОКАктёр
Оливер
Купер
- ДААктёр
Джейкоб
Александр
- ЛЭАктриса
Лесли
Энн Уоррен
- КЛАктриса
Кейт
Линдер
- АФАктриса
Али
Фриман
- КБСценарист
Кевин
Бернхардт
- ДМСценарист
Джейсон
Миллер
- СССценарист
Сет
Савой
- ШКПродюсер
Шон
Каплан
- КМПродюсер
Келли
Ми Ли
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АХХудожница
Анна
Хейес
- ДГМонтажёр
Дин
Гонзалез
- КОМонтажёр
Кен
О’Кифи