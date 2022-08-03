Банда Чикаго (фильм, 2020) смотреть онлайн

Банда Чикаго
Банда Чикаго
7.82020, Echo Boomers
Боевик, Криминал89 мин18+
О фильме

Основано на реальных событиях. Получив диплом искусствоведа, Лэнс оказался не у дел – работы нет, зато долгов за платную учебу выше крыши. Он обращается за помощью к успешному кузену, и тот вводит его в свой бизнес. Вместе с коллегами Лэнсу предстоит красть произведения искусства у бесчестных богачей. Сначала парень и вправду чувствует себя благородным разбойником и верит, что банда борется с социальной несправедливостью. Но постепенно он понимает, что всe далеко не так радужно.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Банда Чикаго»