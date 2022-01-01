Гений математики (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Драма с Чхве Мин-сиком о юноше из бедной семьи, который начинает брать уроки математики у школьного охранника из Северной Кореи. Хан Чжиу посещает элитную школу по специальной программе для нуждающихся. Его одинокая необразованная мать не может себе позволить оплачивать учебу сына, поэтому Чжиу вынужден постоянно доказывать, что достоин такой чести. Однажды вечером, когда Чжиу пытается пронести выпивку для своих друзей, его замечает местный охранник Хаксон. В наказание парня на несколько месяцев выгоняют из общежития. Чжиу стыдно возвращаться домой, и он решает ночевать в одном из пустых классов, где его вновь застает Хаксон. Охранник, когда-то сбежавший из Северной Кореи, оказывается гениальным математиком. Узнав об особом статусе Чжиу, мужчина соглашается давать ему уроки — с условием, что парень будет относиться к науке как к своему призванию.



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