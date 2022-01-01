Гений математики (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Драма с Чхве Мин-сиком о юноше из бедной семьи, который начинает брать уроки математики у школьного охранника из Северной Кореи. Хан Чжиу посещает элитную школу по специальной программе для нуждающихся. Его одинокая необразованная мать не может себе позволить оплачивать учебу сына, поэтому Чжиу вынужден постоянно доказывать, что достоин такой чести. Однажды вечером, когда Чжиу пытается пронести выпивку для своих друзей, его замечает местный охранник Хаксон. В наказание парня на несколько месяцев выгоняют из общежития. Чжиу стыдно возвращаться домой, и он решает ночевать в одном из пустых классов, где его вновь застает Хаксон. Охранник, когда-то сбежавший из Северной Кореи, оказывается гениальным математиком. Узнав об особом статусе Чжиу, мужчина соглашается давать ему уроки — с условием, что парень будет относиться к науке как к своему призванию.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- ПТРежиссёр
Пак
Тон-хун
- КДАктёр
Ким
Дон-хви
- ЧМАктёр
Чхве
Мин-сик
- ЧЮАктриса
Чо
Юн-со
- ПХАктёр
Пак
Хэ-джун
- ППАктёр
Пак
Пён-ын
- КХАктриса
Ким
Хи-джон
- КМАктриса
Кан
Маль-гым
- НДАктёр
Но
Джон-хён
- ЧДАктёр
Чу
Джин-мо
- КВАктёр
Ким
Вон-хэ
- ЛЁСценарист
Ли
Ён-джэ
- ХДПродюсер
Хван
Джэ-сун
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- Актёр дубляж�а
Александр
Гаврилин
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- КСМонтажёр
Ким
Сон-мин
- ПХОператор
Пак
Хон-ёль
- ЛДКомпозитор
Ли
Джи-су